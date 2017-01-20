CHP'li ve MHP'li vekiller arasında "MHP'li bakan" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik görüşmelerinde bugün, CHP ve MHP milletvekilleri arasında "MHP'li bakan" tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda CHP milletvekilleri, MHP'ye bakanlık verildiği iddialarında bulunurken, MHP milletvekilleri bunu yalanladı. AK Parti milletvekillerinin araya girmesi üzerine kısa süreli tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sataşma yaptığı iddiaları üzerine AK Parti milletvekilleri sert tepki gösterdi.