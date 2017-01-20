20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ali Fuat Yılmazer
GÜNDEM

Ali Fuat Yılmazer: Biz fişlemeci milletiz, kimi sevmiyorsak içine doldurur toptan kurtuluruz

Hrant Dink davasında ifade veren Ali Fuat Yılmazer, "Hrant Dink cinayeti, Zirve cinayeti ve Danıştay saldırısı gibi cinayetlerin arkasında örgütlü siyasi yapılar vardır" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 15:44:09 Güncelleme: 17:37:35 DHA

Hrant Dink davasında savunma yapan tutuklu sanıklardan dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Biz fişlemeci milletiz. Biz derin devlet anlayışına sahibiz. Herkesin zamanı gelince kullanılacak bir fişi vardır. Kimi sevmiyorsak içine doldurur toptan kurtuluruz" dedi. Yılmazer ayrıca, hakkında yapılan araştırma sonucunda kendisine Bylock kullanıcısı olmadığının bildirildiğini söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 33. celsesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar, dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve Erhan Tuncel hazır bulundu. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"BYLOCK KULLANMADIM"

Yılmazer, savunmasının üçüncü gününde, "Mesala benimle ilgili gönderdiler, ByLock kullanmamışım. Bu kadar insan kullanmış, ben kullanmamışım. Benimle ilgili FETÖ/PDY ilişkisini gösteren bir tane delil yok. Biz, yaptığımız istihbari çalılmaları, yasadan kaynaklanan yükümlülüğümüz nedeni ile adli birimlere bildiririz" dedi.

"CEMAATÇİ OLDUĞUMU GÖSTEREN LİSTE SAHTE ÇIKTI"

Kendisiyle ilgili cemaatçi olduğu iddialarına ilişkin ilk kez Veli Küçük'ün 2008'de Ergenekon operasyonda alınmasından sonra ortaya çıktığını söyleyen Yılmazer, "Operasyonlardan sonra bir dergi 57 kişilik bir liste yayınladı. O listede ismim yer aldı. Şikayet ettim. Soruşturma başlatıldı. Emniyet 'bizde böyle resmi bir evrak yok' dedi. Dergi bu sahte evrakı kendisi hazırladı" dedi.

O dönemlerde cemaatin kendi içinde ayrıştığını söyleyen Yılmazer, "Geçmişte cemaatin önde gelen isimlerinden Hanifi Avcı, Sabri Uzun ile Kemalettin Özdemir kendi içinde ayrıştı. Geçmişin önde gelen isimleri kendi içinde ayrışıp bugün başkalarına cemaatçi suçlaması yapıyor" diye konuştu.

"HANEFİ AVCI'NIN KİTABINDA YAZDIĞININ AKSİNE BU CİNAYETLERİN ARKASINDA..."

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın bir kitabında, Dink cinayetinin Ogün Samast ve Yasin Hayal'le sınırlı olduğunu anlattığını aktaran Yılmazer, "Tam aksine, Hrant Dink cinayeti, Zirve cinayeti ve Danıştay saldırısı gibi cinayetlerin arkasında örgütlü siyasi yapılar vardır" dedi. Yılmazer, Devrimci Karargah ve KCK ile ilgili o dönemde yaptıkları tespitleri anlatması halinde Türkiye'nin bunu kaldıramayacağını iddia ederek, elde ettikleri bu tespitleri zamanında Başbakan'a da sunduklarını söyledi.

"HERKESİN ZAMANI GELİNCE KULLANILACAK BİR FİŞİ VARDIR"

15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktası olduğunu söyleyen Yılmazer, "Ardından on binlerce kişinin tutuklandı. Ama Batı öyle demiyor. 'Binlerce insan tutuklandı. Nasıl tespit ettiniz bu kadar delili?' diyor. Çünkü Türk usulü bir delil toplama var. Biz fişlemeci milletiz. Biz derin devlet anlayışına sahibiz. Herkesin zamanı gelince kullanılacak bir fişi vardır. Kimi sevmiyorsak içine doldurur toptan kurtuluruz" diye konuştu.

Yılmazer'in savunması devam ediyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ali Fuat Yılmazer ilk ifadesini veriyor: İlk soruşturma adalete daha yakındı
GÜNDEM

"İlk soruşturma adalete daha yakındı"
Bursa'da gazlı içecek tüpündeki kaçak, AVM'de paniğe neden oldu
GÜNDEM

Herkes kaçıştı, bir tek o yerinden kımıldamadı!
Muammer Güler, Hrant Dink Davasında tanık olarak dinlenecek
GÜNDEM

Güler, Dink davasında tanık olarak dinlenecek
Yıldırım'dan MHP'li bakan iddiasına yanıt: Sayın Devlet Beyi tanıyamamışlar
GÜNDEM

'MHP'li bakan' yanıtı: Devlet Bey'i tanıyamamışlar
Kayseri'de DEAŞ operasyonu
GÜNDEM

Kayseri'de Reina operasyonu!
Mersin'de adliyede intihar girişimi
GÜNDEM

Adliyede intihar girişimi
Aksaray'da ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi
GÜNDEM

AKSARAY'DA EKMEK FIRININDA ELE GEÇİRİLDİ!

15 gün önce helallik almış
GÜNDEM

15 GÜN ÖNCE HELALLİK ALMIŞ
Kandil'de 22 terörist öldürüldü
GÜNDEM

KANDİL'DE 22 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı girişimi
GÜNDEM

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRI GİRİŞİMİ

Anayasa teklifinin 13. maddesi kabul edildi
GÜNDEM

ANAYASA TEKLİFİNİN 13. MADDESİ KABUL EDİLDİ
Binali Yıldırım'dan MHP ve anayasa değişikliği açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MHP VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI