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DEAŞ, El Bab'da Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi

20 Ocak 2017 Cuma, 16:20:08 Güncelleme: 19:14:20 DHA

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü DEAŞ unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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YORUMLAR 15
  • Misafir 2 saat önce
    geriye dönüs yok. firat bölgesi bizler icin cok önemli
  • Misafir 2 saat önce
    Yeter artık yeter...
  • Misafir 2 saat önce
    allah rahmet eylesin askerlerimize
  • Misafir 2 saat önce
    O batakliktan askerlermiz sinirlarimiza cekilmeli bu isin sonu yok eger sinirlarmiza cekilmezsek
  • Misafir 2 saat önce
    Ülkesinden kaçan korkaklar Türkiye'de yatıyor . Benim memedim suriyede şehit oluyor.
  • Misafir 2 saat önce
    Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Rabb'im bu yolda bizi muvaffak eylesin.
  • Misafir 3 saat önce
    super haber
  • Misafir 3 saat önce
    Sabret Türk oğlu zafer yakındır !
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin şehidimizin ailelerine sabırlıklar ...
  • Misafir 3 saat önce
    Yakalım orayı!
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