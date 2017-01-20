Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü DEAŞ unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana bombalı araçla saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı.
Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.
Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.
TSK'DAN AÇIKLAMA
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır.
Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."
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Misafir 2 saat öncegeriye dönüs yok. firat bölgesi bizler icin cok önemli279
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Misafir 2 saat önceYeter artık yeter...99
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Misafir 2 saat önceallah rahmet eylesin askerlerimize210
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Misafir 2 saat önceO batakliktan askerlermiz sinirlarimiza cekilmeli bu isin sonu yok eger sinirlarmiza cekilmezsek21147
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Misafir 2 saat önceÜlkesinden kaçan korkaklar Türkiye'de yatıyor . Benim memedim suriyede şehit oluyor.366
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Misafir 2 saat önceŞehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Rabb'im bu yolda bizi muvaffak eylesin.270
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Misafir 3 saat öncesuper haber039
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Misafir 3 saat önceSabret Türk oğlu zafer yakındır !270
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Misafir 3 saat önceallah rahmet eylesin şehidimizin ailelerine sabırlıklar ...270
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Misafir 3 saat önceYakalım orayı!153