Dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, Hrant Dink Davasında tanık olarak dinlenecek.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İstanbul Valisi Muammer Güler, eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı, Emin Arslan, Selim Kutkan ve gazeteci Nedim Şener'in de arasında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tutukluğun devamına karar verdi.

Serdar KULAKSIZ / İSTANBUL