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Mustafa Elitaş'tan Aylin Nazlıaka'ya tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesine tepki göstererek "Bu yaptırımsız kaldığı takdirde herkes TBMM'yi işgal eder" dedi

20 Ocak 2017 Cuma, 19:08:47 Güncelleme: 19:12:57 AA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesine ilişkin, "Bir milletvekilinin Genel Kurulu 4 saat engelleme gibi bir hakkının olmaması gerekiyor. Bu yaptırımsız kaldığı takdirde herkes TBMM'yi işgal eder ve milletin meclisinin, milletin kürsüsünü konuşturulamaz, amacından saptırılmış hale dönmesine fırsat verilir. Buna izin vermek millete karşı yapılmış bir haksızlıktır." dedi.

Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin, ikinci turunu da bugün tamamlamak istediklerini söyledi. Daha önce yapılan görüşmelerde birinci gün 7, ikinci ve üçüncü gün 6'şar oylama yapılması yönünde bir karar aldıklarını anlatan Elitaş, oyalama nedeniyle dün 6 oylamanın yapılamadığını kaydetti.

Anayasa değişiklik teklifinin maddeleri ve geneli olmak üzere 8 oylamayı bugün gerçekleştirmek istediklerini anlatan Elitaş, şunları söyledi:

"Onlar oyalama taktiklerini yapıyorlar biz de sabırla bekliyoruz. Dün gördük ki son maddenin oylaması 42 dakikada bitti, ondan önceki maddelerin oylamaları da 55 ila 65 dakika arasında değişen sürelerle gerçekleşti. Bugün 8 oylama gerçekleştireceğiz. Normal şartlarda saat 05.00 ya da 06.00 civarında bitmesi lazım. Bundan sonraki iş Meclis Başkanı'nda ve Cumhurbaşkanı'nda. Nihayetinde yüce Türk milletinin vereceği karar."

NAZLIAKA'NIN KENDİNİ KELEPÇELEMESİ 

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, mikrofona kendisini kelepçeleyerek, kürsüyü işgal eden Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya yönelik bir cezai uygulamanın yapılması gerektiğini söyledi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerini oyalamaya yönelik şovlar yapıldığını ancak kendilerinin bu şovlara hizmet etmek istemediklerini dile getiren Elitaş, TBMM Meclis Başkanlığının, Nazlıaka'nın daha önceki tutanaklarını inceleyerek, geçmişteki ve son hadiseyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Bir yaptırım beklediklerine işaret eden Elitaş, "Bir milletvekilinin Genel Kurulu 4 saat engelleme gibi bir hakkının olmaması gerekiyor. Bu yaptırımsız kaldığı takdirde herkes TBMM'yi işgal eder ve milletin meclisinin, milletin kürsüsünü konuşturulamaz, amacından saptırılmış hale dönmesine fırsat verilir. Buna izin vermek millete karşı yapılmış bir haksızlıktır. Bundan sonra da böyle bir olaya niyetlenmek isteyenlerin bir yaptırım olduğunu düşünerek böyle bir davranışa kalkışmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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