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Sakarya'da havuzdaki kadınların üzerine tavan çöktü

Sakarya'da termal tesisin asma tavanı çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı

20 Ocak 2017 Cuma, 19:28:41 Güncelleme: 19:32:48 AA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir termal tesisin havuz kısmındaki asma tavanın çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı'ndaki bir termal tesisinin kadın havuzu bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alçıpandan yapılan asma tavanın bir kısmı havuzdaki kadınların üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince havuzdan çıkarılan yaralılar, Meral Gümüş, Merve ve Mehtap Ekmen, Duygu Bağcı, Hatice Tetik ile Nebiye Aksal, 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

 

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