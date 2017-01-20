Sütlüce'deki AK Parti binasına saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

Binanın 3. katına isabet eden ancak patlamayan mermiyi görevliler imha etti.

Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne de lav silahlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda roket mermisi binaya isabet etmezken ölen ya da yaralanan olmadı.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'ye, başkanlığa yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

İL BAŞKANI TEMURCİ AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci konuyla ilgili açıklama yaptı.

Temurci şu ifadeleri kullandı;

"Bu akşam AK Parti binamız alçakça bir terör eylemine maruz kalmıtır. 21.20 sıralarında 25-30 metre mesafeden lav silahıyla il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. Lav silahı camları kırarak içeride duvara saplandı. Hamdolsun lav silahının ucundaki roket içerideki duvarda patlamadı. Emniyet güçlerimiz intikal ettiler. Yaklaşık 10 dakika önce de patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. İçeride sağlık komisyonumuzun toplantısı vardı. Herhangi bir yaralımız sıkıntımız yok. Bugün aynı şekilde il emniyet müdürlüğümüze de benzer bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Nereden kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Terörün kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti ve kamu kuruluşlarını hedef alan terör olayını lanetliyoruz"