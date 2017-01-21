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Kemal Kılıçdaroğlu Türk bayrağı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: CHP bayrağı kullanmayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referandum sürecinde CHP bayrağını değil Türk bayrağını kullanacaklarını açıkladı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 03:55:24 Güncelleme: 04:54:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini takip eden gazetecilerle dün kahvaltıda bir araya geldi. TBMM Genel Kurulu’ndaki Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında önceki gün kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda sözlü sataşmalar bir anlamda doğal karşılanıyor. Ama fiziki müdahale, kavgalar, yumruklar, tekmeler olmaması gereken davranışlar” dedi. Bu kavgaların birden fazla nedeni olduğunu kaydeden CHP Lideri, şöyle konuştu: “Birinci neden, teklifin uzlaşmayla parlamentoya getirilmemesi. İkinci neden çalışma koşulları, bütün sinirler geriliyor. ‘2 hafta ara verilecek’ diye bir düşünce bize iletildi. 2 hafta ara verecekseniz, niye günün 24 saatinde çalıştırdınız milletvekillerini?”

Anayasa Mahkemesi’ne de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Paketin sarayda hazırlandığını biliyoruz. Anayasa Mahkemesi çevreleriyle ilişki kurulduğu yönünde bilgiler de yansıyor bize” değerlendirmesinde bulundu. Referandum sırasında CHP bayrağı kullanmayacaklarını belirten CHP Lideri, “Dayatmayla Anayasa değiştiriliyor. Referandumda kullanacağımız tek bayrak Türk bayrağıdır” ifadesini kullandı.

Düzgün KARADAŞ / GAZETE HABERTÜRK

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