21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Edirne
GÜNDEM

Edirne'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne Keşan'da arıza yapan TIR yol kenarına park etti. Bayram Çiçek kontrolündeki otomobil park halindeki TIR'ı görmeyerek arkadan çarptı. Kazada Çiçek, ağır yaralandı kızı ise olay yerinde yaşamını yitirdi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 05:49:12 Güncelleme: 08:15:59 İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde arıza yaparak yol kenarına çeken TIR'ın altına giren araçta 1 kişi sıkışarak feci şekilde can verdi, 1 kişi de ağır yaralandı. TIR'a giren aracın hız saati 120'de takılı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu'dan Keşan İstikametine seyreden Uğur Yiğitalp (61) yönetimindeki 42 EBE 72 Çekici, 42 EBN68 Dorse plakalı TIR'ın iddiaya göre Korudağ Rampası'nı çıktıktan sonra Çanakkale İl Sınırı Tabelası yakınlarında frenleri kilitlendi. Sürücü TIR'ı sol şeride çekerek uyarıcı işaretlerini koyup 155'i arayarak yardım istedi. Bu sırada yol kenarına konulan uyarıcı levhayı fark etmeyen ve süratli bir şekilde gelen Bayram Çiçek (45) yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil ise, yol kenarında park halinde olan TIR'ın dorsesine şiddetli bir şekilde çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Bayram Çiçek ve yanında yolcu olarak bulunan kızı Hazal Çiçek sıkıştı.

"BABA AĞIR YARALI, KIZI HAYATINI KAYBETTİ"

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu sürücü Bayram Çiçek ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa götürülen Çiçek, tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren araçta yolcu olarak bulunan Bayram Çiçek'in kızı Hazal Çiçek (17) ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Sıkıştığı yerden aracın çekilmesiyle çıkarılan Hazal Çiçek, yapılan incelemelerin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

"ARACIN İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI"

TIR Sürücüsü Uğur Yiğitalp, kaza anı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Benim araç arıza yaptı. Şeritte durdum. Dubalarımı koydum. Ekibi aradım ve aracımın arıza yaptığını söyledim. Ama taksici Dubaları geç fark etti. Daha sonra da TIR'ın altına girdi" dedi. Öte yandan süratli olduğu öğrenilen aracın ibresinin ise 120 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

Hurdaya dönen araç, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından otoparka çekilirken, TIR sürücüsü Yiğitalp ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralananan Bayram Çiçek'in Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
GÜNDEM

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Edirne'de maden ocağında göçük: 1 ölü
GÜNDEM

Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
Çok sevdiği motorunu 'kar kızağına' çevirdi
GÜNDEM

Karda işe gidemeyince kendi kızak motorunu yaptı
Edirne'de kuş gribi karantinası
GÜNDEM

Edirne'de kuş gribi karantinası

TEM otobanında Edirne - İstanbul yönü ulaşıma açıldı
GÜNDEM

TEM'de Edirne-İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Edirne'de yoğun kar yağışı
GÜNDEM

63 köye ulaşılamıyor, 36 köyde elektrik yok
Beşiktaş'ta 3 katlı ahşap binada yangın
GÜNDEM

BEŞİKTAŞ'TA YANGIN!
Edirne'de otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

EDİRNE'DE KORKUNÇ KAZA! 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Saffet Sancaklı'dan milletvekillerine teşekkür konuşması
GÜNDEM

SAFFET SANCAKLI'DAN GENEL KURUL'A TEŞEKKÜR!
Avukat Bülent Karagöz'ü "Hukuk" kitabı kurtardı
GÜNDEM

'HUKUK' KALKAN OLDU
Binali Yıldırım: Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir
GÜNDEM

BİNALİ YILDIRIM: MİLLET EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir.
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: TBMM'DE YAPILAN HATAYI MİLLETİMİZ DÜZELTECEKTİR