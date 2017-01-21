15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Ocak Perşembe günü raporu.

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KIRIKKALE'DE 14 POLİS GÖZALTINA ALINDI

KIRIKKALE'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 14 polis memuru gözaltına altı.



Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmas'ına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü ve amirlerinin bulunduğu 14 polis gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü U.A. ve A.A., Emniyet Amiri S.A., Ç.D, polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö.H., H.K. ve H.A., sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edilecek. (DHA)

SAKARYA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şahıs'tan 4'ü tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda Gıda Tarım ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışanlar, komiser yardımcısı, esnaf ve ev hanımı olmak üzere toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden komiser yardımcısı Hasan U., Doç. Dr. S.K., esnaf N.Y., ev hanımı A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

KONYA'DA 3'NCÜ ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ 3 ASKER TUTUKLANDI

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de serbest bırakıldı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, geçtiğimiz Salı günü 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na girerek aralarında subay ve astsubayların olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)

UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak merkezli 18 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 19u, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 6sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 18 ilde 12 Ocakta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin "örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında görev aldıkları", bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilmişti. (AA)