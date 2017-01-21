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2017 Referandum ne zaman
GÜNDEM

2017 Referandum ne zaman?

Referandum ne zaman? sorusu 18 maddelik anayasa paketinin TBMM'de kabul edilmesiyle gündeme oturdu. Vatandaşlar yeni anayasa referandumunun tarihini merak ediyor. Peki 2017 referandum ne zaman?

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:28:29 Güncelleme: 13:39:18

Referandum ne zaman? sorusu 18 maddelik anayasa paketinin TBMM'de kabul edilmesiyle gündeme oturdu. Vatandaşlar yeni anayasa referandumunun tarihini merak ediyor. Peki 2017 referandum ne zaman?

2017 REFERANDUM NE ZAMAN?

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Şimdi de referandum tarihi bekleniyor. Teklif önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandum tarihi de buna göre şekillenecek. Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.

REFERANDUM NEDİR?

Referandum, anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halka yapılacak değişikliğin istenip istenmediği sorulmaktadır ve çıkan oylama sonuçlarına göre de yapılması planlanan değişiklik yürürlüğe girer veya iptal edilir.

NUMAN KURTULMUŞ NİSAN AYINI İŞARET ETTİ

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş referandum tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer bu şekilde süreç devam ederse, anayasanın bütünüyle ilgili oylamayı da bitirdiğimiz takdirde Nisan ayının başında referanduma gidilir. 2 ya da 9 Nisan tarihleri gibi görünüyor şu anda ama Cumhurbaşkanımızın, Meclisin kararını ne zaman, ne şekilde onaylayacağı da bu süreci etkileyen bir husus" ifadelerine yer verdi.

BİNALİ YILDIRIM: "ARTIK KARAR MİLLETİNDİR"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Artık karar milletimizindir. Milletin verdiği karar, başımız gözümüz üzerinedir. Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olan aziz Türk milletidir. Vekiller olarak bize verilen görevi yaptık. İşi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz." dedi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 32 dakika önce
    ölümüne akp
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