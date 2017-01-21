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Valit Melih Halefoğlu
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Eski Dışişleri Bakanı Valit Melih Halefoğlu vefat etti

17. dönemde Ankara milletvekili seçilen ve Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Vahit Melih Halefoğlu hayatını kaybetti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:50:15 Güncelleme: 16:53:00

Eski Dışişleri Bakanı ve 17. Dönem Ankara Milletvekili Vahit Melih Halefoğlu vefat etti.

Halefoğlu'nun cenazesi, 23 Ocak Pazartesi günü Teşvikiye Camisinde kılınacak öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

VALİT MELİH HALEFOĞLU KİMDİR?

1919'da Antakya'da doğan Halefoğlu, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Dışişleri Bakanlığında Siyasi Daire Genel Müdürlüğü yapan Halefoğlu, Beyrut, Kuveyt, Moskova, Lahey ve Bonn Büyükelçiliği görevinde bulundu.

17. dönemde Ankara Milletvekili seçilen Halefoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini aldı.

Fransızca, İngilizce, Almanca, Arapça bilen Halefoğlu, iki çocuk babasıydı.

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