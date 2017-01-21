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Kadir Güntepe FETÖ'nün "kaymakam imamı" ile birçok kez görüşmüş

Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, FETÖ'nün "kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonda görüştüğü belirlendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:55:40 Güncelleme: 16:57:57

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye ayağına yönelik Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez telefonla görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe ve örgüte yakın özel şirketlerde çalıştığı ileri sürülen eşi Z. Güntepe'nin Tokat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Kadir Güntepe'nin Ankara Hacetepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi'nde okuduğu yıllarda ortaokul öğrencilerine ağabeylik yaptığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da yoğun bir şekilde kullandığı ileri sürülmüştü.

102 KAYMAKAM GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Tokat'ta 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada bugüne kadar 102 kaymakam gözaltına alındı. Kaymakamlardan 47'si tutuklandı, 42'si ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 kaymakamın işlemleri ise devam ediyor.

Savaş KALKAN/TOKAT

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