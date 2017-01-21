21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
asker
GÜNDEM

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği" yürürlüğe girdi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:08:00 Güncelleme: 17:09:35 AA

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın personeli şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek.

"Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kadın personelin şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek.

Resmi olarak görev yapan kadın personel, hamileliğini belgelediği takdirde resmi kıyafet yerine sivil kıyafetle görev yapabilecek.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER

İçişleri Bakanı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici görevlendirmeyle görevlendirilebilecek.

Geçici görevlendirilen personelin, aylık ve diğer mali, sosyal hakları kendi kurumunun bütçesinden karşılanacak ancak disiplin soruşturması fiilen görevli olduğu kurum bünyesinde yapılırken, soruşturma dosyası, işlem yapılmak üzere soruşturulan personelin mensubu olduğu kurumun yetkili disiplin amiri ve kurullarına gönderilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 8 dakika önce
    ZATEN OLMASI LAZIMDI GEÇ BİLE ÖRTÜNÜN KİME NE ZARARI VAR
  • Misafir 10 dakika önce
    aaaaaaaa
  • Misafir 19 dakika önce
    Sonunda laiklik budur işte
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon
GÜNDEM

Tendürek Dağı'na büyük operasyon
Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ı 5 bin kişi uğurladı
GÜNDEM

'Annen kurban olsun sana'
Kadir Güntepe FETÖ'nün "kaymakam imamı" ile birçok kez görüşmüş
GÜNDEM

Güntepe, FETÖ'nün "kaymakam imamı" ile görüşmüş
Tunceli'de DHKP-C'ye ağır darbe
GÜNDEM

DHKP-C'ye ağır darbe
El Bab şehidi Selim Topal uğurlandı
GÜNDEM

El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Eski Dışişleri Bakanı Valit Melih Halefoğlu vefat etti
GÜNDEM

Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti
Başbakan Yıldırım'dan referandum mesajı
GÜNDEM

BAŞBAKAN TARİH VERDİ!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı saldırganı aynı kişi çıktı
GÜNDEM

İKİ SALDIRIDA DA AYNI PARMAK İZİ ÇIKTI!
Sahil Güvenlik Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı
GÜNDEM

SAHİL GÜVENLİK YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
AK Parti binasına saldıran terörist arananlar listesinde
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ARANANLAR LİSTESİNDE
Ankara'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi
GÜNDEM

ANAHTARLIK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' açıklaması
GÜNDEM

"BAŞKANLIĞA KARŞI DEĞİLİZ ANCAK..."