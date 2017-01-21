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Osmaniye'de ambulans ile otomobil kaza yaptı: 5 ölü

Osmaniye'de meydana gelen kazada ölen aynı aileden 5 kişi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 22:05:16 Güncelleme: 22:06:58 İHA

Osmaniye'de ambulansla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadirli karayolu Cevtetiye beldesi yakınlarında ambulans ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya çocukları İrem Kaya, Kaan Kaya ve Sinem Kaya'nın cenazeleri Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kadirli'ye bağlı Karatepe köyüne getirildi. Tabutların başında dua eden Kaya ailesinin yakınları, gözyaşları için ağıtlar yaktı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından 5 kişilik aile köy mezarlığında yan yana defnedildi.
Köylülerden Selami Karakeçili, yaptığı açıklamada, Osmaniye'de hasta ziyareti sonrası oğlu, gelini ve torunlarının geleceğini söyleyen Selbi Kaya'yı, aracıyla köye götürürken kazayı gördüklerini söyledi. Karakeçeli, kaza yapanların Selbi Kaya'nın yakınları olduğunu köyde öğrendiklerini söyledi.

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