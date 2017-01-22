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Bekçi, kulübesinde ölü bulundu

Konya'da bekçilik yapan bir kişi ev olarak kullandığı kulübesinde ölü bulundu

22 Ocak 2017 Pazar, 00:11:43 Güncelleme: 00:13:01

Konya'da bir sanayi sitesinin bekçiliğini yapan 77 yaşındaki Cevdet Boduk ev olarak da kullandığı kulübesinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde yaklaşık 30 yıldır bekçilik yapan Cevdet Boduk, sanayi esnafı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Boduk'un öldüğü tespit edildi.

Darp veya bir yara izi bulunmayan Boduk'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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