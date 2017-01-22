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FETÖ kaymakam mülkiye yapılanması
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FETÖ: 60 kaymakamdan 55'i FETÖ'cüydü

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, 99. dönem kaymakamlar imamı ‘Faruk’ kod adlı öğretmen M.G., kaymakam adayları ile 6’şar kişilik gruplar halinde 3-4 haftada bir bir araya geldiklerini, bu dönemde 60 kaymakamdan 55’inin FETÖ ile iltisaklı olduğunu söyledi

22 Ocak 2017 Pazar, 03:55:01 Güncelleme: 04:01:42

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ve ekibinin FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarından gözaltına alınan 84’ünden 44’ü tutuklandı. Bunların 40’ı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak serbest bırakıldı. Bu isimler, örgütün işleyişi hakkında önemli bilgiler verdi. Örgütün 100, 101 ve 102. dönem imamları da tespit edildi. Bu imamlar da itirafçı oldu. Savcılık, son olarak 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verdi. Bu isimler arasında eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe de bulunuyordu.

İLKOKULDA TANIŞMIŞ

Savcılık, 99. dönem kaymakamlar imamının kimliğine de ulaştı. FETÖ’nün eğitim kurumlarında öğretmen olan ‘Faruk’ kod adlı M.G. ile eşi N.G. gözaltına alındı. 1970 Manavgat doğumlu olan M.G., FETÖ ile ilkokul 4. sınıfa giderken örgüt mensubu olan köy imamı tarafından tanıştırıldığını söyledi. Bu imamın ardından gelen ikinci imamın kendisini örgütün yurtlarından birine yerleştirdiğini anlatan M.G., lise ve üniversite sonrasında da öğretmen olarak yapının içerisinde kalmaya devam ettiğini anlattı. Farklı illerde örgüt bünyesinde çeşitli görevleri yerine getirdikten sonra 2010 yılında Ankara’ya tayin olduğunu anlatan M.G. ifadesinde şunları kaydetti:

KAYMAKAM İMAMI OLDUM:

Ankara’da beni ‘Osman’ kod adlı Ömer isimli şahıs karşıladı. Bu şahıs bürokratlardan sorumluydu. Beni Keçiören’de bir eve yerleştirdi. Bana, 99. dönem kaymakam adaylarından sorumlu olacağımı söyledi. Bu kaymakam adayları sınavı kazandıktan sonra Ankara’da uzun bir süre seminere tabi tutuluyorlardı. Seminer boyunca bu kaymakam adayları ile ilgilendikten sonra 2012 yılında İçişleri Bakanlığı’nın; Dernekler, Mahalli İdareler ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı birimlerindeki memurların üstünde yer alan kişilerden sorumlu olarak görevlendirildim.

35 KAYMAKAMIN İSMİNİ VERDİ:

(99. dönem kaymakamları arasında sorumlu olduğu 35 ismi sıraladı, 60 kişiden 55’inin örgütten olduğunu, şimdilik bu kadarını hatırladığını söyledi.) 99. dönemden sorumlu olduğum bu kaymakamlarla 6’şar kişilik gruplar halinde 3 ya da 4 haftada bir evlerinde bir araya geliyorduk. Dini sohbetin yanı sıra sorunlarını dinleyip üstüme aktarıyordum. Ankara’da beni karşılayan ‘Osman’ kod adlı Ömer E., FETÖ’nün en üst bürokrat imamıydı. 2 sene önce Almanya’da görevlendirildi. Onun yerine ise A.H.T. görevlendirildi. Bu ikisinden önce ise M.A. bu işin başındaydı. İçişleri Bakanlığı bürokratlarından sorumlu kişi ise benim üstüm olan ‘Ahmet’ kod adlı A.T.’dir. 17-25 Aralık sürecinden sonra yurtdışına gönderildi. Yerine Erhan kod adlı E.K. geldi. Bu şahıs da bir yıl önce yurtdışında görevlendirildi, yerine Milli Eğitim’de öğretmen olan Tuncay kod adlı şahıs geldi.

7 BÖLGEYE AYRILMIŞ:

FETÖ’nün kaymakamlık yapılanmasında Türkiye’nin 7 bölgeye ayrıldığını ifade eden M.G., bu bölgelerin Ankara, Marmara, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Ege ve Diyarbakır’dan oluştuğunu söyledi. Bu bölgelerin tüm sorumluları ile kendinden sonra kaymakamlık yapılanmasında yer alan dönem sorumlularını isim isim sayan M.G., 2012 KPSS başta olmak üzere ALES, YDS gibi çok sayıda sınava ilişkin soruların da kendilerine verildiğini kaydetti.

 

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK

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