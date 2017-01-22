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Erol Aksoy İktisat Bankası yakalama kararı
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Erol Aksoy hakkında yakalama kararı kararı çıkarıldı

İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy hakkında yakalama kararı kararı çıkarıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 05:13:06 Güncelleme: 05:30:32

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın, ‘nitelikli zimmet’ suçundan aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasına geçtiğimiz ekim ayında oybirliğiyle verdiği onama kararı mahkemeye ulaştı. Davayla ilgili kesinleşme işlemleri yapılarak karar İnfaz Savcılığı’na gönderildi. Savcılık, 8 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen batık bankacı Erol Aksoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis şimdi her yerde Aksoy’u arıyor.

YURTDIŞI YASAĞI

Erol Aksoy ile İktisat Bankası’nın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin karar 16 Aralık 2015’te alındı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a ‘nitelikli zimmet’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Eşi İnci Aksoy ise beraat etti. Bazı sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi de aralık ayında temyiz incelemesini tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. Ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konuldu.

‘BİR DAHA GELMEYİN BURAYA’

Yargıtay’ın oybirliği ile aldığı onama kararının taraflara tebliğ edilmesinin üzerinden bir ayı aşkın zaman geçerken, Aksoy’un ortalıktan kaybolmasını Habertürk gündeme getirmişti. Habertürk muhabirleri, Aksoy’a ait çeşitli adreslere gitmiş ancak batık bankacının izine rastlayamamıştı. Nerede olduğu bilinmeyen Erol Aksoy’un, Sarıyer Tarabya’da bulunan evine ve bir zamanlar sık sık gittiği Büyükada’ya uğramadığı anlaşıldı, Tarabya’daki evinin kapıcısı HABERTÜRK ekibine, “Bir daha gelmeyin buraya, burada beklemenizi istemiyoruz” dedi.

ADAYA DA UĞRAMADI

Büyükada’daki evlerine TMSF el koymadan önce Nizam Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Erol Aksoy’un muhtarlıkta kaydı da çıkmadı. Aksoy’un 2-3 senedir adaya uğramadığını söyleyen mahalleli ve esnaf da, “2-3 sene önce Erol Beyi görüyorduk. Yılda 3-4 defa geliyordu. Annesi burada oturuyordu. Ama sonra bir daha görmedik” dedi.

2001’DE TMSF’YE DEVREDİLDİ

İktisat Bankası, 15 Mart 2001’de TMSF’ye devredildi. Aynı yıl 17 Aralık’ta ise, İktisat Bankası’nın bankacılık lisansı kaldırıldı. 4 Nisan 2002’de alınan genel kurul karar ile de İktisat Bankası’nın tüm aktif ve pasif varlıkları ile Bayındırbank bünyesine alınmasına karar verildi.

 

HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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