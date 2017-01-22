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konya, trafik kazası
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Konya'daki kaza 5 saat sonra fark edildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaza yapan otomobildeki genç çift, dikkatli sürücülerin fark etmesiyle kurtarıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 08:08:52 Güncelleme: 08:09:59 İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole uçan otomobil 5 saat sonra fark edilirken, araç sürücüsü ve hamile eşi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Ereğli organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karapınar'dan Ereğli'ye aile ziyaretine gelen Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Akşam saat 19.30'da meydana geldiği belirtilen kaza ancak gece 00.30'da yoldan geçen dikkatli sürücüler tarafından fark edilerek polise bildirildi.

Yaralı vaziyetteki otomobil sürücücü Şahin Aşkın ile hamile olduğu öğrenilen eşi Tuğba Aşkın (20) Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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