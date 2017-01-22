Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.
Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.
BATAKLIK OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE ŞANSI YOK!
Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.
Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.
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YORUMLAR 11
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Misafir 20 dakika önceneden havadan müdahale edilmiyor?00
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Misafir 24 dakika önceitfaiye ucagidami yok!yazik00
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Misafir 27 dakika öncekış günü yangın?00
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Misafir 36 dakika önceuçaklar ne güne duruyor00
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Misafir 37 dakika önceKaradan söndürülemiyorsa orman yangınlarında olduğu gibi neden uçakla havadan müdahele edilmiyor? Yoksa söndürülmek istenmiyormu?00
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Misafir 46 dakika önceÇOK YAZIK 1 ÇOK HAYVAN TELEF OLMUŞTUR00
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Misafir 56 dakika önceHavadan müdahale şansı yok muydu peki00
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Misafir 57 dakika önceuçaklarda mı müdahele edemiyor. İsraile giden uçaklar mersinde uçamıyor mu?00
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Misafir 1 saat önceyangın uçakları nerede?00
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Misafir 1 saat öncehavadan müdahale olmuyor mu?00
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