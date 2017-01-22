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Göksu Deltası
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Göksu Deltası’nda yangın

Koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

22 Ocak 2017 Pazar, 09:32:31 Güncelleme: 10:08:04 AA

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

BATAKLIK OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE ŞANSI YOK!

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 20 dakika önce
    neden havadan müdahale edilmiyor?
  • Misafir 24 dakika önce
    itfaiye ucagidami yok!yazik
  • Misafir 27 dakika önce
    kış günü yangın?
  • Misafir 36 dakika önce
    uçaklar ne güne duruyor
  • Misafir 37 dakika önce
    Karadan söndürülemiyorsa orman yangınlarında olduğu gibi neden uçakla havadan müdahele edilmiyor? Yoksa söndürülmek istenmiyormu?
  • Misafir 46 dakika önce
    ÇOK YAZIK 1 ÇOK HAYVAN TELEF OLMUŞTUR
  • Misafir 56 dakika önce
    Havadan müdahale şansı yok muydu peki
  • Misafir 57 dakika önce
    uçaklarda mı müdahele edemiyor. İsraile giden uçaklar mersinde uçamıyor mu?
  • Misafir 1 saat önce
    yangın uçakları nerede?
  • Misafir 1 saat önce
    havadan müdahale olmuyor mu?
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