Türkiye'nin ilk rehber köpeği 'Kara' yollarda!

Labrador cinsi ‘Kara’, Türkiye’nin ilk rehber köpeği... Aldığı 2 yıllık eğitimin ardından görme engelli Avukat Nurdeniz Tunçer’e kılavuzluk etmeye başladı. Kara, iş toplantılarından şehir dışı yolculuklara, metro, metrobüs ve vapura kadar gittiği her yerde Tunçer’in yanında

Görme engelli bireylerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran rehber köpekler, Türkiye’de de hem farkındalık kazanmaya hem de yaygınlaşmaya başladı. Kuşkusuz bunda kendisi de görme engelli olan Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Richard Moore’un eşi Maggie Moore’un katkısı büyük.



Genetik bir rahatsızlık nedeniyle henüz 10 yaşındayken yüzde 90 oranında görme kaybı yaşayan Moore, 2.5 yıl önce kurduğu Rehber Köpekler Derneği sayesinde bugün sistemin Türkiye’de de farkındalık kazanmasını sağladı.

Maggie Moore’un bu yoldaki en büyük destekçisi ise görme engelli Avukat Nurdeniz Tunçer oldu.Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer, kasım ayından bu yana hayatına rehber köpeği Labrador cinsi ‘Kara’ ile devam ediyor.

Kara, sahibini korumak için üzerinde “Lütfen dokunmayınız, sahibim görmüyor. Rehberlik yapıyorum” notunu taşıyor



Yol arkadaşı ‘Kara’ ile uçakla Ankara’ya giden, İstanbul’da ise metro ve vapur yolculuğu yapan Tunçer, şimdilerde rehber köpeklerin Türkiye’de yasal zemin kazanması için kendisinin hazırladığı 15 maddelik yasa teklifiyle ilgili çıkacak kararı bekliyor.



Yakın zamanda ‘Kara’ ile birlikte adliye koridorlarına da gideceğini belirten Nurdeniz Tunçer, derneğe her gün en az 15-20 görme engelli bireyden rehber köpek talebi geldiğini söylüyor:



“Sadece Labrador ve Golden cinsli köpekler rehberlik edebiliyor. Genetiği düzgün, nesli belli olan köpekleri kabul ediyoruz. Bir bağışçımız 5 Golden cinsi köpeğini bağışladı. Şu an eğitilmekte olan 6 rehber köpeğimiz var.”



‘SAYGI GÖRÜYORUZ’



Tunçer, Kara ile birlikte yollarda yaşadıklarını da şu sözlerle anlatıyor:



“Kara’ ile İstanbul’da metro, metrobüs ve vapura biniyoruz. Günlük hayatta her an yanımda. İş toplantımda, adliyeye giderken de olacak. Tepkiler çok olumlu. Bu zamana kadar bizi toplu taşıma aracına almayan olmadı, aksine çok saygı gösteriliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Engelli Sözleşmesi’ne tarafız. Halkın içerisinde olmak bizim için çok önemli.”

EĞİTİM SÜRECİ

- Seçilen yavrular, 6-8’inci haftaya geldiklerinde gönüllü ailelere teslim ediliyor.



- Yavrular, 1 veya 1.5 yıl gönüllü aileleriyle kalıyor. Bu süreçte yavrular eğitimlerinin bir sonraki aşamasına hazır hale getirilerek sosyalleşmeleri sağlanıyor.



- Ailelerden alınan köpekler, özel rehber köpek eğiticileri tarafından eğitiliyor. Başarılı köpekler, göreve hazır hale getiriliyor.



- Rehberlik yaptıkları sürece, sahiplerinin imkânları elvermezse, beslenmeleri ve veteriner kontrolleri dernek tarafından karşılanıyor.