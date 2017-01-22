TSK'nın pilot açığı azalıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası ihraçların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kararnameyle TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasıyla görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığınca, ilk olarak FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında oluşan pilot açığının kapatılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verildi.

Bu kapsamda Hava Harp Okuluna ara sınıflardan öğrenci alımı yapıldı. Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3. sınıflarına, öncelik pilotaj eğitimi veren üniversitelerden olmak üzere üniversitelerin uygun bölümlerinden yatay geçişle öğrenci alınması imkanı getirildi. Bu sırada Kuvvet Komutanlığınca, sorunun daha kısa sürede çözülmesine yönelik iç kaynaktan personel temini süreci başlatıldı.

Böylece, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve çeşitli nedenlerle pilot olamamış personele başvuru imkanı tanındı. Bu kapsamda "yer sınıfı"nda görev yapan bin 80 personel, pilotluk için başvurdu.

Başvurulardan uygun olan 995'i yeniden incelendi. İncelemelerin ardından 295 personel sağlık muayenesine ve fizyolojik eğitime gönderildi. Kendi istekleriyle bırakan, sağlık muayenesi ve çeşitli nedenlerle elenenlerin ardından 225 personel uçuşa gönderilmeye hazır hale geldi. Bunlardan 120'si uçuş okuluna gönderildi, diğerlerinin de 60-80 kişilik gruplar halinde gönderilmesi planlanıyor.

"YUVA"LARINA DÖNDÜLER

FETÖ üyelerinin baskıları nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılmak zorunda kalan pilotlardan 79'u da yuvalarına dönmek için başvuruda bulundu.

Aralarından bir kurmay albay, 6 kadın pilot olmak üzere işlemleri tamamlanan 17 kişi, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında yeniden subaylığa nasbedildi. Tekrar subaylığa nasbedilen pilotların büyük bölümünün öncelikle eğitim uçuşlarında görevlendirildiği öğrenildi. Bir süre eğitim uçuşu gerçekleştirecek bu pilotların daha sonra eğitici olarak görev yapacağı kaydedildi.

Diğer başvuruların incelemesinin devam ettiği, sürecin kısa sürede sonuçlanacağı bildirildi. Başvuruların 27 Ocak'a kadar süreceği kaydedildi.

TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan gerekli şartları sağlayanlar ve başvuruları uygun görülenler arasından 12 kişilik grup için kasım ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında rütbe takma töreni düzenlenmişti.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, yuvaya dönen pilotların cesur ve özverili karar verdiğini belirterek, "Sizlerin tecrübeleri ve beraber özverili çalışmalarımız sonucu ümit edilenden daha kısa sürede Hava Kuvvetlerini eskisinden daha ileri seviyeye götüreceğimizin bilinmesini isterim. FETÖ'den temizlendikten sonra Hava Kuvvetleri, daha rafine ve eskisinden daha güçlü olacaktır. Sizlerin, özellikle genç pilotlarımızı yetiştirmekteki katkılarınız, Hava Kuvvetlerinin insan odaklı eğitimini üst seviyelere taşıyacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

"İHTİYAT PİLOT" DÖNEMİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kriz veya harekat dönemlerindeki pilot ihtiyacının karşılanması için de "ihtiyat pilot" uygulamasının hayata geçirilmesi planlandı. Bu kapsamda kendi istekleriyle görevden ayrılan pilotlardan gerekli şartları taşıyanlar, başka bir kurumda çalışsa bile imzalayacakları sözleşmeyle TSK'da görev alabilecek, savaş uçağı kullanabilecek.

678 sayılı KHK ile Milli Savunma Bakanlığınca bazı düzenlemelere gidilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen maddeyle kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştı.

Buna göre, söz konusu durumlarda pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi için bu komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlardan uçuş için gerekli şartları taşıyanlar, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Mili Savunma Bakanlığının onayıyla "ihtiyat pilot" olarak görevlendirilebilecek.

İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla ayda 3 iş gününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam 60 iş gününü geçmemek kaydıyla, belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılacak. Bu sürede ihtiyaca göre tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilecek. İhtiyat pilot sayısı, ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Söz konusu şartları taşıyanlar, imzalayacakları sözleşmeyle ihtiyat pilot statüsüne alınacak. Bir kurumda görevli olanların sözleşmeleri, ihtiyat pilotun yazılı rızası alınarak istihdam edildikleri tüzel kişilikle, diğerlerinin sözleşmeleri ise kendileriyle imzalanacak. İhtiyat pilot uygulamasına yönelik yönetmelik çalışmalarının Bakanlıkta sürdüğü öğrenildi.

BAKAN IŞIK: BİRKAÇ HAMLE PLANLANDI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için birkaç hamleli plan yaptıklarını söyledi.

"Bir yandan FETÖ'nün mobbingi ya da iftirasıyla ordumuzdan ayrılmak zorunda kalan pilotlarımıza diğer yandan da rezerv pilot uygulamasıyla Türk Hava Yollarında uçan asker kökenli pilotlarımıza çağrı yaptık." diyen Işık, FETÖ mağduru subay ve astsubayların TSK'ya dönmeye başladığını belirtti.

THY'nin olumlu görüşüyle daha önce savaş pilotu olarak çalışan sivildeki birçok pilotun sisteme dahil olmaya başladığını dile getiren Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Sahte sağlık raporlarıyla pilotluktan sınıf subaylığına ayrılanlara çağrımız da büyük ilgi gördü. Kısa zamanda haksızlığa uğrayan pilotlarımıza uçak başı yaptıracağız. Hava Harp Okuluna da pilot yetiştiren okullardan yatay geçişle pilot adayı aldık. Eğitimleri bitince göreve başlayacaklar. Tüm bu çalışmalarla pilot açığımızı kapatırken, daha önce hain FETÖ'cülerin mağdur ettiği, sınıf değiştirmek zorunda kalan pilotlarımıza da haklarını teslim ediyoruz. Bu arada uçuş tazminatlarını da artırarak pilotlarımıza hak ettikleri değeri vermiş oluyoruz."

TSK'DAN 6 BİN 513 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan, darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla TSK'dan 150 general, 3 bin 724 subay, bin 633 astsubay, 849 uzman erbaş/sözleşmeli er ve 157 memur/işçi ihraç edildi.

TSK'nın FETÖ üyelerinden arındırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, ihraçlara ilişkin itirazlar neticesinde 41 personelin görevlerine iade edildiği belirtildi.