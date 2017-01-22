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POLİS OLMASINI EN ÇOK BEN İSTEDİM"

Şehidin babası Nuri Çelik ise oğluyla şehit olmadan bir gün önce telefonla görüştüklerini belirterek, "Polis olmasını en çok ben istedim çünkü sülalemizde hiç polis yok. Öğretmen, doktor, mimar var bir de polisimiz olsun istedik. O da nasip kısmet bu kadarmış." ifadelerini kullandı.