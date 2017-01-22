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Şehit Bora Çelik'in parçalanan telefonundan "son albüm"

22 Ocak 2017 Pazar, 11:52:30 AA

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Bora Çelik'in saldırıda parçalanan cep telefonundan emniyetin teknik imkanları kullanılarak kurtarılan fotoğraflardan oluşturulan albüm ve videoların yüklendiği CD, ailesine teslim edildi

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    Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarındaki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Bora Çelik'in ailesinin isteği üzerine, şehidin saldırı esnasında parçalanan cep telefonu ile hafıza kartındaki fotoğraf ve videoları kurtarıp, albüm ve CD haline getirerek teslim etti.

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    Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehidin kişisel eşyalarının ailesine önceden teslim edildiğini söyledi.

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    Ailenin şehidin saldırıda parçalanan cep telefonundaki ve hafıza kartındaki bilgileri, görüntüleri istediğini dile getiren Kurt, "Bizden böyle bir talepleri oldu. Telefon tamircilerinin yapabileceği bir işlem değildi. Biz de emniyetteki imkanlarımızı kullanarak tahrip olmuş bilgileri geri getirdik. 

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