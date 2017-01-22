22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Emre Doruk, Giresun, fırat kalkanı, el bab
GÜNDEM

Fırat Kalkanı şehidi Emre Doruk son yolculuğuna uğurlandı

Şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde - 10 dereceyi bulan soğukta binlere vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:31:54 Güncelleme: 14:39:28 İHA

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab kentinde görev yapan ve terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde - 10 dereceyi bulan soğukta binlere vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk

Alucra Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdal Savaş, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede şehidin annesi Havva Doruk güçlükle ayakta dururken, gözünü bir saniye olsun tabutun üzerinden ayırmayan şehit babası Hasan Doruk'un ise metanetini koruyarak ağlamadığı görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alındı.

Yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Doruk'un cenazesi, sloganlarla taşınan Türk bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Akçicek köyüne götürüldü.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
165 hedef vuruldu, 11 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

165 hedef vuruldu, 11 DEAŞ'lı öldürüldü
Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
GÜNDEM

Başbakan'dan şehit ailesine ziyaret
El Bab şehidi Selim Topal uğurlandı
GÜNDEM

El Bab şehidi son yolculuğuna uğurlandı
21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

21 hedef imha edildi, 46 DEAŞ'lı öldürüldü
15 gün önce helallik almış
GÜNDEM

15 gün önce helallik almış
1940 DEAŞ'lı, 315 PYD'li etkisiz hale getirildi
GÜNDEM

Bir haftada 78 PKK'lı öldürüldü!
Devlet Bahçeli: Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecek
GÜNDEM

BAHÇELİ'DEN REFERANDUM ÇIKIŞI: BİZE TUTARSIZ DİYENLER...
Fırat Kalkanı şehidi Emre Doruk son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

FIRAT KALKANI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR!
Hava durumu 22.01.2017
GÜNDEM

YENİDEN GELİYOR! BU KEZ KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da "ByLock"çu askerlere 15 yıla kadar hapis istemi
GÜNDEM

"BYLOCK"ÇU ASKERLERE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı
GÜNDEM

EMNİYET VE AK PARTİ SALDIRGANI YAKALANDI!