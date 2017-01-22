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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel anayasa değişikliği
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Değişikliğin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Anayasa değişikliği açıklaması

22 Ocak 2017 Pazar, 17:14:42 Güncelleme: 17:16:40 İHA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde saatler içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak düzenlemenin iptalini isteyeceklerini belirtti.

Eski CHP Milletvekili Kamer Genç'in birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'den geçen anayasa değişikliği teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, "Anayasa değişikliği Meclisten geçti. Gerekli redaksiyonlar yapılıp Cumhurbaşkanlığına yollanacak. Çok hızlı şekilde onaylanacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bu yasayı onaylaması durumunda anayasa değişikliğini referanduma götürme kararını ilan ettikten sonra saatler içinde başvurumuzu yapacağız. En geç bir gün içinde başvurumuzu yaparak düzenlemenin iptalini isteyeceğiz" dedi.

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