22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin
GÜNDEM

Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden birinin kırsalda bomba eğitimi aldığı ve 2015'te Dargeçit'te bir emniyet amiri ile 3 polisin şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi

22 Ocak 2017 Pazar, 20:41:31 Güncelleme: 20:43:28 AA

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaralı olarak ele geçirilen iki teröristten birinin, kırsalda bomba eğitimi aldığı ve 3 Eylül 2015'te Dargeçit'te yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir emniyet amiri ile 3 polis memurunun şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sulak Mahallesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilen 2 teröristten birinin, sözde Dargeçit sorumlusu "Kawa" kod adlı T.A. olduğu belirlendi.

Kırsalda bomba eğitimi aldığı belirlenen terörist T.A.'nın, 3 Eylül 2015’te Dargeçit’te yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir emniyet amiri ile 3 polis memurunun şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

OLAY

3 Eylül 2015’te Dargeçit'in Bahçebaşı Mahallesi'nde, inşaat halindeki okulda teröristler tarafından çıkarıldığı değerlendirilen yangına müdahalede bulunan itfaiye ekibine yardımcı olmak için olay yerine giden zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda bir emniyet amiri ile 3 polis memuru şehit düşmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız
GÜNDEM

'Teröriste yapılan muameleyi onlara da yapacaksınız'
Mardin'de çatışma: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
GÜNDEM

Mardin'de 2 terörist öldürüldü, çatışma sürüyor!
Mardin'de bir terörist öldürüldü
GÜNDEM

Mardin'de bir terörist öldürüldü
Ağrı'da PKK operasyonu: 8 tutuklama
GÜNDEM

Ağrı'da PKK operasyonu
Şanlıurfa'da terör operasyonu
GÜNDEM

Şanlıurfa'da terör operasyonu
Çukurca'da PKK'ya büyük darbe
GÜNDEM

Çukurca'da PKK'ya büyük darbe
Terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat öldürüldü
GÜNDEM

AK PARTİ BİNASINA SALDIRAN TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Süleyman Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız
GÜNDEM

'TERÖRİSTE YAPILAN MUAMELEYİ ONLARA DA YAPACAKSINIZ'
Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı
GÜNDEM

MARDİN'DE YAKALANAN TERÖRİST O SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI
İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçesinde elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şanlıurfa'da 3 çocuk annesi Dilek Yiğit maganda kurşunu nedeniyle öldü
GÜNDEM

MAGANDA KURŞUNU 3 ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADINI CANINDAN ETTİ
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ