Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaralı olarak ele geçirilen iki teröristten birinin, kırsalda bomba eğitimi aldığı ve 3 Eylül 2015'te Dargeçit'te yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir emniyet amiri ile 3 polis memurunun şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sulak Mahallesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirilen 2 teröristten birinin, sözde Dargeçit sorumlusu "Kawa" kod adlı T.A. olduğu belirlendi.

Kırsalda bomba eğitimi aldığı belirlenen terörist T.A.'nın, 3 Eylül 2015’te Dargeçit’te yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir emniyet amiri ile 3 polis memurunun şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

OLAY

3 Eylül 2015’te Dargeçit'in Bahçebaşı Mahallesi'nde, inşaat halindeki okulda teröristler tarafından çıkarıldığı değerlendirilen yangına müdahalede bulunan itfaiye ekibine yardımcı olmak için olay yerine giden zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda bir emniyet amiri ile 3 polis memuru şehit düşmüştü.