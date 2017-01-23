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Soma davasında kritik duruşma

Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, oğlu Can Gürkan aynı davada yargılanıyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:46:17 Güncelleme: 10:47:35 İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14. duruşması başladı. Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu şirketin 4 yöneticisi hakkında açılan davanın bugünkü ana davayla birleştirilmesi, davanın bundan sonraki seyrinde kritik önem taşıyor.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası ceza davasının yeni duruşması başladı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşma öncesinde sabah saat 09.00'da Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinde toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve şehit madenci aileleri yürüyüş yaparak, pankartlar eşliğinde dava öncesi faciayı kınadı. Duruşma salonu önüne gelen kalabalığa seslenen mağdur avukatlarından Can Atalay, davada son düzlüğe girildiğini belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kendilerinin yalnız bırakılmamasını istedi.

OĞLUYLA AYNI DAVADA
Bugün görülecek duruşmada, şirketin patronu ve eski yönetim kurulu üyesi Alp Gürkan, Genel Müdür Teknik Yardımcısı Hayri Kebapçılar, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yiğit, İş Güvenlik Uzmanı Murat Bodur, Acil Durum Yöneticisi Haluk Evinç hakkında açılan "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" davası ile devam eden ana dava dosyasının birleştirilmesinin ardından savunma yapmak isteyen sanıklar dinlenecek. Davaların birleştirilmesiyle birlikte, tutuksuz yargılanan şirketin patronu ve eski yönetim kurulu üyesi Alp Gürkan ile tutuklu olan oğlu Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, aynı davada yargılanmaya başladı. Duruşmada ayrıca hem müdahil vekilleri hem de sanık vekilleri son savunmalarını yapacağı belirtilirken, yargılamada sonlara doğru gelindiği kaydedildi.

SOMA DAVASI HAKKINDA
Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen ocakta, 13 Mayıs 2014 tarihinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlik ve 3.5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

İSTENEN CEZA
Davada, tutuklu sanıklar Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı, Ertan Ersoy, Mehmet Ali Günay Çelik ile 5'inci duruşma sonunda yargılanmalarına tutuksuz devam edilmesine karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanıyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri gerekçesiyle aynı aralıktaki ceza süresinin, üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

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