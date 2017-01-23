Erzurum'daki "yol kesme" davasında karar

Erzurum'da 3 yıl önce barikat kurup yol keserek kimlik kontrolü yaptıkları, PTT şubesine molotofkokteyli attıkları ve kendilerine müdahale eden polise taş, sopa, soda şişeleri ve havai fişeklerle direndikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanığa, 8,5 yıldan 47,5 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Ocak'ta görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Sedat Yıldız, Zelal Karabalık ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların önceki celsede Kürtçe savunma talep etmesi üzerine tercüman atanmasına karar verildiğini ancak ücretini ödemedikleri gerekçesiyle tercümanın hazır edilemediğini tutanağa yazdırdı.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Yıldız'ın, Kürtçe savunma yapmak istemesi nedeniyle savunması alınamadı.

Yıldız'ın avukatı Burak Kızıloğlu, mütalaaya katılmadıklarını, müvekkilinin PTT'ye karşı bir eylemi olduğuna dair görüntü ya da tespit bulunmadığını ileri sürdü.

Yıldız'ın terör örgütü PKK/KCK ile organik bağı bulunmadığını savunan Kızıloğlu, şunları dile getirdi:

"Müvekkilimin sadece bir eylemden dolayı örgüt üyeliğinin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Hürriyeti tehdit suçlamasından dolayı müvekkilimin cezalandırılması istenilmiş ise de görüntüler incelendiğinde kendisinin sadece bir taksinin önünde durduğuna ilişkin görüntü bulunmaktadır. Kimlik kontrolü yapması ya da yol kesmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu sebeplerle müvekkilimin bu suçlamalardan dolayı beraatına karar verilmesini istiyoruz."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Deniz Yaprak, Hasan Temel ve Murat Tekin'e "terör örgütü üyesi olmak" ve "görevli memura direnmek" suçlarından 8 yıl 5 ay 7 gün; Zelal Karabacak'a "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak"tan 8,5 yıl; Mehmet Emin Güneşsu'ya "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan 38,5 yıl; İmdat Candan'a "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "görevli memura direnmek"ten 41 yıl 3 ay 2 gün; Sedat Yıldız'a da "terör örgütü üyesi olmak, "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "kamu malına zarar vermek"ten 47,5 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Candan, Karabacak, Güneşsu ve Yalçın'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraatlerine karar verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7-8 Haziran 2014'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolu ulaşıma kapatan terör örgütü PKK/KCK mensupları ile kendilerine müdahale eden güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü anımsatılmıştı.

Olayın ardından terör örgütüyle doğrudan bağlantılı internet sitesinde 8 Haziran 2014'te talimat mahiyetinde haber yayımlandığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 9 Haziran 2014'te aralarında yüzlerini tanınmamak için kapatan 15-20 kişinin de bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grubun BDP, HDP ve Eftalya Kültür ve Sanat Derneğinden çıkıp çeşitli sloganlar atarak, Mahallebaşı Semt Meydanı'na geldikleri belirtilmişti.

İddianamede, gruptakilerin oturma eylemi ve basın açıklaması yapması sonrası yüzleri maskeli 15-20 terör örgütü mensubunun, Tepe Mezarlık ile Gül Ahmet caddelerini trafiğe kapattıkları, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptıkları, barikat kurup varilleri ateşe verdikleri, Nene Hatun Caddesi'ndeki PTT Şubesine 2 molotofkokteyli attıkları kaydedilerek, şüphelilerin kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine de taş, sopa, soda şişeleri ve havai fişeklerle mukavemette bulundukları bildirilmişti.

Sanıkların, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapma", "mala zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.