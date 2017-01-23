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İzmir'de piyanist şantör cinayetten tutuklandı

Silahların kullanıldığı kavgada, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Ahmet Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, E.B.'de sırtından yaralandı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:51:31 Güncelleme: 17:52:53 DHA

İzmir'in Kiraz İlçesinde, içkili restoranda çıkan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör olarak çalışan Fatih Kurban bir süre önce işten çıkartıldı. İşten çıkartılmayı kabullenemediği ileri sürülen Fatih Kurban, dün saat 04.00 sıralarında arkadaşları E.B., İ.A., M.K. C.A. ve Ahmet Öztürk'le konuşmak için restorana gitti. İddiaya göre F.K. ile restoranın işletmecisi N.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Ahmet Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, E.B.'de sırtından yaralandı. Jandarma, olayın ardından İ.A., M.K., C.A. Fatih Kurban ve restoran işletmecisi N.C.'yi, olayda kullandıkları av tüfekleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. E.B. de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Fatih Kurban, mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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