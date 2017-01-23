Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı



Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Mardin Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada Nusaybin İlçesi'nde, bugün akşam saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "23.01.2017 tarihinde saat 16.26'da Mardin ili Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil vatandaşlar arasında silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı alınmıştır. Olay yerine üç 112 ekibi yönlendirildi. Saat 16.30'da ilk ekibimiz olay yerine ulaştı. 5 yaralı, 1 EX 112 ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 5 yaralı kendi imkanı ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bilgisi alındı. Olayda toplamda 9 kişi yaralanmış, 2 kişi EX olmuştur" denildi.

Valilik açıklamasında Mehmet Masum Kızmaz'ın olay yerinde, Orhan Deniz'in de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilırken 6 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği, 3 kişinin ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

İki kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.