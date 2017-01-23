23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin
GÜNDEM

Mardin'de iki grup arasında çatışma: 2 ölü, 9 yaralı

Mardin'de iki grup arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü olayda 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamadı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:57:22 Güncelleme: 22:25:59 DHA

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

Mardin Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada Nusaybin İlçesi'nde, bugün akşam saatlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "23.01.2017 tarihinde saat 16.26'da Mardin ili Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil vatandaşlar arasında silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı alınmıştır. Olay yerine üç 112 ekibi yönlendirildi. Saat 16.30'da ilk ekibimiz olay yerine ulaştı. 5 yaralı, 1 EX 112 ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 5 yaralı kendi imkanı ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bilgisi alındı. Olayda toplamda 9 kişi yaralanmış, 2 kişi EX olmuştur" denildi.

Valilik açıklamasında Mehmet Masum Kızmaz'ın olay yerinde, Orhan Deniz'in de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilırken 6 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği, 3 kişinin ise hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

İki kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Baba Halisdemir'den Safitürk ailesine ziyaret
GÜNDEM

Baba Halisdemir'den Safitürk ailesine ziyaret
Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı
GÜNDEM

Mardin'de yakalanan terörist o saldırının faili çıktı
Mardin'de çatışma: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
GÜNDEM

Mardin'de 2 terörist öldürüldü, çatışma sürüyor!
Mardin'de bir terörist öldürüldü
GÜNDEM

Mardin'de bir terörist öldürüldü
Mardin'de teröristlerin toprağa gömdüğü cephanelik bulundu
GÜNDEM

Toprağa gömülmüş halde bulundu
Mardin'deki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
GÜNDEM

Mardin'deki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza
GÜNDEM

"CANIM ÇOK SIKKIN BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ...
İçişleri Bakanlığı: Türkiye’nin aldığı tedbirler meşru ve orantılıdır
GÜNDEM

İÇİŞLERİ'NDEN ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN O RAPORUNA YANIT
İstanbul'da 5 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'e gitti
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MOZAMBİK'E GİTTİ
Kuş avlarken kendini vurdu
GÜNDEM

KUŞ AVLARKEN KENDİNİ VURDU
Kırıkkale'deki güvercin katliamının nedeni belli oldu
GÜNDEM

GÜVERCİN KATLİAMININ NEDENİ BELLİ OLDU