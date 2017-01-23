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Nişanlısından ayrılan genç kız intihara kalkıştı

Kastamonu'da iki gün önce nişanlısından ayrıldığı öğrenilen 18 yaşındaki genç kız, başına dayadığı tabancayla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumu ciddiyetini koruyor

23 Ocak 2017 Pazartesi, 18:12:54 Güncelleme: 18:14:24 DHA

Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesi'nde iki gün önce nişanlısından ayrıldığı iddia edilen 18 yaşındaki Havva Y., tabancayla kendini vurarak intihara kalkıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanyurt İlçesi'ne bağlı Küçüktepe Köyü'nde genç kızın ailesiyle birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Havva Y. anne ve kardeşinin evde olduğu sırada odasında babasına ait tabancayı başına dayayarak tetiğe bastı.

Silah sesini duyarak odaya koşan ailesi genç kızı yerde kanlar içerisinde buldu. Genç kız, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ilk olarak ilçede bulunan Toplum Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Havva Y. buradan yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 ay önce nişanlandığı öğrenilen genç kızın iki gün önce nişanlısından ayrıldığı iddia edildi. Havva Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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