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Aladağ'daki yangın faciası davasında 4 kişiye tahliye

Adana'da meydana gelen öğrenci yurdundaki yangın ile ilgili tutuklular hakkında karar verildi

24 Ocak 2017 Salı, 00:06:00 Güncelleme: 00:07:55 AA

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili tutuklu bulunan 7 kişiden 4'ü tahliye edildi.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nın avukatları, müvekkilleri için tahliye talebinde bulundu.

Talebin değerlendirilmesinin ardından 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Yangınla ilgili yurt müdürü Cumali G, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U, dernek üyeleri Ramazan K, Ramazan D, Mustafa Ö, Mahir K. ve yurt görevlisi Mahmut D. tutuklanmıştı.

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