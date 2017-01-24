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Erciyes'te kaybolan genç yaşamını yitirdi

Erciyes Dağı'nda kaybolan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

24 Ocak 2017 Salı, 00:19:27 Güncelleme: 00:22:34 AA

Erciyes Dağı'nda kaybolduğu bildirilen genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ekiplere Erciyes Dağı Hisarcık Kapı civarında bir kişinin kaybolduğu ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, 112 Acil Sağlık, Erciyes A.Ş. ekibi ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Paletli araçlarla yapılan yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda 17 yaşındaki Yiğithan Selvi baygın halde bulundu.

Selvi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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