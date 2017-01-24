Bodrumlu saz ustası: Adele'in babası benim

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Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4'üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele'nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir."