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Bodrumlu saz ustası: Adele'in babası benim

24 Ocak 2017 Salı, 11:09:00 DHA

Bodrum'da yaşayan saz ustası ve türkücü 52 yaşındaki Mehmet Asar, ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in kızı olduğunu iddia etti

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    Bodrum'da yaşayan saz ustası ve türkücü 52 yaşındaki Mehmet Asar, ilginç iddiasıyla dikkati çekti. Bir röportajında Türk asıllı olduğunu söyleyen 1988 Mayıs doğumlu ünlü şarkıcı Adele'nin babasının kendisi olduğunu öne sürdü.

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    ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'in annesi Penny Adkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Asar şunları anlattı:

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    "Penny Adkins ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale'yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk.

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YORUMLAR 23
  • Misafir 51 dakika önce
    çenesi de benziyor
  • Misafir 2 saat önce
    Ya neden olabilecegini dusunmuyoruz mumkunmu mumkun adamin herhangi bir beklentiside yok ne guzel kizinin babasinin oldugunu kanitlamaya calisiyor hadi kolay gelsin kardesim insallah olay acikliga kavusurda sözde rahat edersininiz huzur anlaminda
  • Misafir 3 saat önce
    çok benziyolar bence. aman yarebbi Adele Türk ! :) :)
  • Misafir 4 saat önce
    30 YIL ÖNCE ADAM YAPMIS PLANI YA TUTARSA DİYE ;) TUTMUS YANİ
  • Misafir 7 saat önce
    hahaha
  • Misafir 19 saat önce
    karizma bitti
  • Misafir 20 saat önce
    haydaa
  • Misafir 22 saat önce
    aynı babası
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 14:47
    hayır internette adele in annesine baktım sahiden o fotoğraftaki kadına benziyor
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 14:32
    kız ünlü olunca ortaya çıktı
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