Adana'da cinsel istismar sanıklarına beraat

Adana'da 17 yaşındaki S.E.Ö.'ye doğum gününde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 21 yaşındaki K.C.A. ile 27 yaşındaki M.A. beraat etti.



Olay, 12 Eylül 2015'te meydana geldi. İddiaya göre, K.C.A., kız arkadaşı S.E.Ö.'yü doğum gününü kutlamak için arkadaşı M.A.'nın evine götürdü. Burada ısrar üzerine alkol alan S.E.Ö.'ye K.C.A. ve M.A. cinsel istismarda bulundu. Genç kızın eve gitmemesi üzerine babası S.A.Ö., K.C.A.'nın telefonunu bularak arayıp kızını eve getirmesini istedi. K.C.A., S.E.Ö.'yü eve bıraktığı sırada kullandığı araçla kaza yaptı. Ağır yaralanan genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. Genç kızın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında K.C.A. ve M.A. hakkında cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER



Tutuksuz sanıklardan K.C.A., S.E.Ö.'nün normal arkadaşı olduğunu belirterek, "S.E.Ö.'nün doğum günüydü. Param da kalmadığı için arkadaşım M.A.'nın evine gittik. Birkaç arkadaşımız daha geldi. Burada pasta keserek doğum gününü kutladık. Daha sonra S.E.Ö. alkol almak için ısrar etti. Bizde küçük bir şişe aldık. Daha sonra S.E.Ö.'nün babası aradı. O da babasına 'Ben özgür bir insanım reşit oluyorum. Eve gelmeyeceğim' dedi. S.E.Ö.'nün babası bana ulaştı ve kızını eve getirmemi istedi. Bunun üzerine S.E.Ö.yü eve götürmek için yola çıktım. Trafik kazası yapınca gözümü hastanede açtım. Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. M.A. da suçlamayı kabul etmeyerek gece boyu evine gitmek istemeyen S.E.Ö.'yü ikna etmek istediklerini söyledi.



Mahkeme heyeti, 2 sanığı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Genç kızın babası S.A.Ö. ise karara tepki göstererek temyiz edeceklerini söyledi.

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