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Eyüp'te bir tamirci, genç kadını baldırından ısırdı

M. A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi

24 Ocak 2017 Salı, 13:14:15 Güncelleme: 25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:50:51 İHA

Eyüp'te bir tamirci, otomobilini getiren S. K. (29) isimli kadını baldırından ısırdı. İlginç olay güvenlik kameralarına yansırken, tamirci genç kadını bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi.

İlginç olay Eyüp'te bir tamirhanede yaşandı. S. K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci M. A. yaklaştı.

Dizlerinin üzerine çöken M. A., genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.

Polisi arayan S. K., 22 yaşındaki M. A.'dan şikayetçi oldu. M. A. ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi. İlginç olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 23 saat önce
    Ne günlere kaldık ya
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 13:46
    ne kadar deli dolu
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 13:41
    Allah akıl fikir versin.
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