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FETÖ şüphelisi hakim-savcı ve valilerin dosyalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak

Soruşturma dosyalarına bakmakla bir başsavcıvekilinin koordinesinde 4 savcı görevlendirildi

24 Ocak 2017 Salı, 13:29:37 Güncelleme: 13:31:16 AA

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497'si tutuklu 900 hakim-savcı ile 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosyalara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak.

Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan OHAL kapsamındaki 680 sayılı KHK ile Askeri Hakimler Kanunu ve Yargıtay Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda bazı değişiklik yapılmasının ardından, hakim-savcı ile vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları, ilgilinin (şüphelinin) görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığına gönderilmeye başlandı.

Bu bağlamda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ''ByLock''u kullandığı veya örgüt ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar kapsamında, 497'si tutuklu 900 hakim-savcı ile aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 25 vali ve kaymakam hakkındaki dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Soruşturma dosyalarına bakmakla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde 4 savcı görevlendirildi. Savcıların, dosyaları tekrardan ele alarak inceleyeceği, şüphelilerin birbirleriyle irtibatı varsa gruplar halinde, yoksa tek şüpheli halinde iddianamelerin yazılacağı öğrenildi. Şayet şüpheliler hakkında dava açılırsa yargılamasını da İstanbul'daki ağır ceza mahkemeleri yapacak.

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