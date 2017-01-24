Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilk defa bu sene gerçekleştirilecek olan e-ALES sınavına başvuran adaylar için sınava giriş belgesi yayımlandı. Peki e-ALES sınavı ne zaman yapılacak? Sınava giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

e-ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Başvurusu 6-18 Ocak 2017 tarihleri arasında alınan (e-ALES Deneme 2017/1) sınavının giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

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e-ALES DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

e-ALES 11 Şubat 2017 tarihinde elektronik ortamda yapılacağından, isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için 28 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Esenboğa e-Sınav Merkezi’nde saat 14:30'da “e-ALES Deneme Sınavı” uygulanacaktır. Bu sınav ALES puanı yerine kullanılmayacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bubelgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli yada siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava GirişBelgesi’ni (fotoğraf görünür birşekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

ÖZEL KİMLİK BELGESİ

* Nüfuscüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

* Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

* Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.