Soma davasının görülmesine devam edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları ile geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Murat Bodur ve Hayri Kebapçılar katıldı.

Duruşmada, Alp Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin tarafından mahkemeye sunulan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Okay Aksoy tarafından hazırlanan "metan parlamasıyla" ilgili 48 sayfalık rapor okundu.

Rapora ilişkin tutuklu sanıklar ve avukatları ile müdahil avukatlarının görüşleri alındı.

Müdahil avukatlarından Can Atalay, raporu hazırlayan kişinin Soma havzasında danışmanlık yaptığını ve aynı zamanda Soma Kömürleri AŞ hakkında Kasım 2012 ve Ocak 2013 tarihlerinde teknik incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Atalay, raporla ilgili esaslı kuşkuları olduğunu savundu.

Rapor hakkında söz alan tutuklu sanık Can Gürkan ise test merkezi kurularak, yeni bilirkişiler tarafından yeni rapor hazırlanması taleplerini yineledi. Gürkan, oluşturulacak heyette kimyacı ve yanma uzmanları gibi sahada çalışan, saha deneyimi olan kişilerin bulunması talebini tekrarladı.

Sanık avukatlarından Abdurrahim Gök ise dün ve bugün görülen dava duruşmasındaki talepler hakkında mahkeme heyeti tarafından ara karar ile bildirilmesini beklediklerini ifade etti.

Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, "bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi" ile ilgili taleplerin tümünün reddine karar verdi.

Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

YÖNETİCİLER HAKKINDA AÇILAN DAVA

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticiler Yiğit, Kebapçılar, Bodur ve Evinç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açılan davanın, devam eden ana davayla birleştirilmesi istenmişti.

Hazırlanan iddianamede sanıkların, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili Akhisar Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davada, eski Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, Maden Projelendirme ve Etüt Müdürü Kebapçılar ile Soma Bölge Müdürü Evinç hakkındaki takipsizlik kararlarının kaldırılmasına ilişkin 5 Eylül 2016'da alınan karar, dava dosyasına konulmuştu.

OLAY

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında başlayan yangında, 420 metre derinlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada tutuklu 6 sanık ile 5'inci duruşma sonunda tutuksuz yargılanmalarına karar verilen vardiya amirleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'ın, "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.