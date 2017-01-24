24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Nevşehir
GÜNDEM

Nevşehir'de temizlik işçileri eylem yaptı

3 aydır maaş alamadıklarını söyleyen işçiler mağdur olduklarını söyledi

24 Ocak 2017 Salı, 19:39:59 Güncelleme: 19:43:14 İHA

Nevşehir Belediyesi'nde taşeron temizlik işçileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Nevşehir Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı çalışan 140 temizlik işçisi 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı. "İşçiyiz Haklıyız, Hakkımızı İsteriz" sloganları atarak yaklaşık bir saat boyunca eylem yapan temizlik işçilerinden Ersin Ören, "Kimde suç kimde kabahat onu bilmiyoruz. Ama şu an biz mağdur durumdayız. Üç aydır maaş alamıyoruz. Sıkıntımız büyük. Evimize ekmek alamıyoruz o derece sıkıntılıyız" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı
GÜNDEM

Erdoğan: "Para yoktu ama akıl vardı"
Cenevre'de ikinci zirve tarihi açıklandı
GÜNDEM

Cenevre'de ikinci Suriye zirvesi
Soma davasının görülmesine devam edildi
GÜNDEM

Soma davasının görülmesine devam edildi
Aladağ faciasıyla ilgili kahreden gerçek
GÜNDEM

Aladağ faciasıyla ilgili kahreden gerçek
Muğla'da ölüme terkedilen köpek kurtarıldı
GÜNDEM

Ağaca zincirleyip ölüme terkettiler
Doğubayazıt Belediyesi'ne kayyum atandı
GÜNDEM

Doğubayazıt Belediyesi'ne kayyum
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (25 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 25 OCAK GÜNLÜĞÜ
Kayseri'de korkunç cinayet
GÜNDEM

7 EL ATEŞ ETTİ ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Karaman'da markette silahlı soygun
GÜNDEM

KARAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN
Bakan Özhaseki'den kritik deprem uyarısı!
GÜNDEM

BAKAN'DAN KRİTİK DEPREM UYARISI! BU İLÇELERDE RİSK BÜYÜK!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar davasında müzakereci polis konuştu
GÜNDEM

KÖPRÜDE İNTİHAR DAVASINDA MÜZAKERECİ POLİS KONUŞTU!
SMA’lı meleklerin zamanı yok
GÜNDEM

SMA'LI HAZAL'I KURTARALIM!