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İDO BUDO sefer iptali
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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 06:45:27 Güncelleme: 06:49:44

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İşte İDO'nun iptal olan seferleri:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal olan seferleri ise şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

 

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