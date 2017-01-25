İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İşte İDO'nun iptal olan seferleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal olan seferleri ise şöyle:
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
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