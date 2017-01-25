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Bodrum'da denizin ortasında domuzla karşılaştılar

"Oldukça hızlı hareket ediyordu. Yunus veya fok sandığımız canlının yaklaştıkça domuz olduğunu anladık. Bir ara yavaşlamak istedik. Ancak tekneye doğru hamle yapınca heyecanlandık; tekrar gaza bastık"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:42:49 Güncelleme: 15:49:39 DHA

Bodrum'da tekneyle denize açılan balıkçılar, yüzerek adadan karaya geçmeye çalışan bir domuzla karşılaştı. Domuzun tekneye doğru gelmesi üzerine saldırmasından endişe eden balıkçılar, yaşadıkları o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bodrum'da kaptanlık yapan evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Süleyman Tokat, geçen salı günü sabah saatlerinde, 3 arkadaşıyla birlikte Göltürkbükü Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan tekneyle denize açıldı. Sahilden 1 mil açıldıktan sonra Göltürkbükü açıklarındaki Büyük Ada'ya 300 metre uzaklıkta, denizin ortasında hareket eden bir canlı gören grup, yaklaşınca domuz olduğunu anladı. Domuzun tekneye yönelmesi üzerine motoru çalıştıran Tokat ve arkadaşları olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Yaşadıklarını anlatan Tokat, "Oldukça hızlı hareket ediyordu. Yunus veya fok sandığımız canlının yaklaştıkça domuz olduğunu anladık. Bir ara yavaşlamak istedik. Ancak tekneye doğru hamle yapınca heyecanlandık; tekrar gaza bastık. Büyük Ada'dan karaya doğru giden oldukça iri bir domuzdu. Muhtemelen aç kaldı ve karaya doğru gidiyordu. O heyecanlı anları, cep telefonu kamerasıyla kaydettik" dedi.

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