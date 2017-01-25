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Jak Levi
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Katil zanlısı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kadıköy'de, İsrail uyruklu iş adamı Jak Levi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin aranan üçüncü zanlı, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 18:26:31 Güncelleme: 18:28:23 AA

İstanbul Kadıköy'de İsrail uyruklu iş adamının bıçakla öldürülmesine ilişkin aranan Gürcistan uyruklu zanlı, Artvin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Caddebostan Çamfıstığı Sokak'ta yaşayan İsrail uyruklu Jak Levi'nin (72) evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Gürcü Paata Jikia, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY

Çalışanları, 15 Ocak'ta Caddebostan Çamfıstığı Sokağı'nda yaşayan İsrail uyruklu Jak Levi'den (72) haber alamayınca durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, iş adamını bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu.

Ayrıca Levi'nin evindeki kasadan bir miktar paranın çalındığı, bir kasanın da evden götürüldüğü tespit edilmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Levi'nin evine son olarak, haftada bir gün temizlik için gelen Gürcistan uyruklu kadın ve bahçıvanlık yapan eşinin girdiğini belirlemişti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, 2 şüpheliyi yurt dışına kaçmak isterken Trabzon'da gözaltına almış, zanlıların üzerinde bir miktar para bulunmuştu.

Ayrıca şüphelilerin evinde yapılan aramada, üzerine kan lekesi bulunan mont, kar maskeleri ile balkona tırmanma aparatı ele geçirmişti.

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