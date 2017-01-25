Terör örgütü DEAŞ, El Bab'da saldırdı: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalarda, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Açıklamada, yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"25 Ocak saat 17:00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ TÖ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, maalesef kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

KİLİS VE GAZİANTEP'TE TEDAVİYE ALINDILAR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan ve bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 5 asker Kilis ve Gaziantep'te tedavi altına alındı.

El Bab'ın Kabr El Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis'e getirildi. Yaralılardan 4'ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralı ise helikopterle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

ŞEHİT HABERİ ORDU'YA ULAŞTI

Fırat Kalkanı Herakatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehit olduğu haberini Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi.

Acı haberi alıp fenalaşan şehit Çalışkancı'nın aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularının akınına uğradı.