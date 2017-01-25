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Numan Kurtulmuş 15 Temmuz
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Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı

Numan Kurtulmuş, paylaşımında 15 Temmuz'un en ağır ihanetin ve en şanlı direnişin tarihi olduğu ifadesine yer verdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:40:04 Güncelleme: 20:42:29 AA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) 2016 yıllığındaki özel bölümü incelediği fotoğrafını paylaşarak, 15 Temmuz'un en ağır ihanetin ve en şanlı direnişin tarihi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Twitter hesabından AA 2016 yıllığını ve 15 Temmuz için hazırlanan özel bölümü incelerken görüldüğü iki fotoğrafıyla bir mesaj paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, mesajında, "AA 2016 yıllığında özel bölüm... 15 Temmuz en ağır ihanetin ve en şanlı direnişin tarihidir. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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