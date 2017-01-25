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Ege ve Akdeniz'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde, Akdeniz'de ise 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:33:24 Güncelleme: 23:36:30 AA

Ege'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem saat 21.50'de kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde de hissedilen sarsıntının 8,48 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AKDENİZ'DE 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz’de Girit Adası’nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 20.50’de meydana gelen depremin merkez üssünün Girit’in doğusunda yer alan Sitia bölgesi açıkları olduğu belirtildi.

Girit Adası’nın neredeyse tamamında hissedildiği bildirilen depremde, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 53 dakika önce
    duymadık bile...
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