15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Ocak Perşembe günü raporu.

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AFYONKARAHİSAR'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile açığa alınan polislerin de olduğu 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (AA)

HATAY MERKEZLİ OPERASYONLARDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "örgüt imamı" ve İskenderun Deniz Üs Komutanlığında görevli bir sivil memurun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sınav sorularını da sızdırarak örgüte yakın kişilerin askeri okula yerleştirilmelerine kolaylık sağladıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 2 zanlının daha arandığı öğrenildi. (AA)

KONYA'DA 4 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.

Kentte soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla, daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

AĞRI'DA 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağrı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen aralarında öğretmen, polis, asker, doktor, infaz koruma memuru ile zabıt katibinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesine götürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. (AA)

MALATYA'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına aldığı 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden biri kadın 5'i tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

ELAZIĞ MERKEZLİ OPERASYONLARDA 30 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Elazığ merkezli 16 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı iddia edilen aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 30 polis gözaltına alındı. 5 polisin arandığı belirtildi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 35 kişiden 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullandığı ve ihraç edildiği ya da açıkta oldukları belirtildi.



Gözaltına alınan polisler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 5 şüphelinin arandığı bildirildi. (Mustafa UC / ELAZIĞ)

OLU'DA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 13'ü ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu, Bursa, Malatya, İstanbul, Sakarya, Kütahya, Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı başlatılan operasyonda 20 şüpheli Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 20 şüpheliden 11'i polis 2'si öğretmen 13 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

BALIKESİR'DE FETÖ'NÜN "PİLOT İMAMI" OLAN 2 KİŞİ, 1 PİLOT VE 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezindeki eve düzenlenen operasyonda biri pilot 2 şüpheli ile Konya ve Afyonkarahisar'da örgütün "pilot imamları" oldukları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Pilotun evinde gözaltına alınan zanlı hakkında Ankara'da arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

MARDİN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 20 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 rütbeli asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, Mardin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 rütbeli asker gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (İHA)

SAMSUN'DA 4'Ü ADIN 11 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Samsunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 4ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yardımcı doçentler G.K, K.Ö, öğretim görevlisi H.E.A, araştırma görevlileri S.A.C, F.M.Y, idari personeller M.G, M.D, E.S, işçiler F.D, Y.C. ve C.Tyi gözaltına aldı.

FETÖnün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

ANKARA'DA 15 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 14ü Ankara Mali Şube ekiplerince yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan, aralarında Sincanda FETÖye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan bir eğitim kurumunun çalışanlarının bulunduğu 25 kişiden 14ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının FETÖnün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullancısı olduğu ve FETÖ/PDYye mali destek sağladıkları konusunda haklarında Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu bulunduğu öğrenildi. (AA)

EDİRNE'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLcok' kullandığı öne sürülen aralarında polis ve öğretmenin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen komiserler M.M. ve D.Ö., polis memuru M.Ş. ile kapatılan FETÖ okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen F.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklandı. (DHA)

MANİSA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda ilçede esnaflık yapan A.A. ile daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Ö.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

İZMİR'DE 27 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen polislerin de aralarında olduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 27 şüpheli, ''terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 27'sini yakalamış, gözaltına alınan 5 zanlının, örgütün "hususiler" adını verdiği, istihbarat, terörle mücadele ve güvenlik şubede görevli polislerden sorumlu oldukları ileri sürülmüştü. (AA)

ORDU'DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ordu merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli için Ordu ve İzmirdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında esnaf ve FETÖnün kurumlarında çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (AA)

NİĞDE'DE 18 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Niğde merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 eski emniyet mensubundan 18'i tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, 27 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli ise aranıyor.

Niğde merkezli Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6 gün önce, 36 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. (AA)

BALIKESİR'DE 16 POLİS TUTUKLANDI

Balıkesir'de aralarında KHK ile ihraç edilmiş eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Siirt ve Ağrı'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin örgütün haberleşme sistemi olduğu iddia edilen Bylock kullandığı öğrenilirken, şüphelilerden emniyet amiri C.E., 4. sınıf emniyet müdürleri Z.I., A.G., S.T., B.T., Y.C., S.G., H.M.K. ile 2. sınıf emniyet müdürleri T.C., S.K., V.D., İ.K., C.Ö., N.Ç., A.Ç. ve 1. sınıf emniyet müdürü N.A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4. sınıf emniyet amiri R.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)

GAZİANTEP'TE 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantepte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ve polis eşlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 zanlıdan 28i polis, 2 polis eşi 30u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi, nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 25 polis cezaevine gönderildi, 4ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantepte 23 Ocakta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

YOZGAT'TA 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta Yozgat merkezli Ankara, Kırşehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise dosyasının Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında olmasından dolayı Aksaray'a sevk edildi. (İHA)