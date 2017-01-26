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Erol Kartal Sarıyer
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Erol Kartal'ın ölümünde 8 yıllık husumet şüphesi

8 yıl önce Sarıyer'deki çatışmada 4 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan ve 3 ay önce tahliye olan Erol Kartal önceki gece öldürüldü. Kartal'ın ölümü 8 yıl önce yaşanan çatışmayla bağlantılı mı?

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:32:30 Güncelleme: 11:03:47

Sarıyer'de 8 yıl önce meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü çatışma nedeniyle 2009'da tutuklanan Erol Kartal 3 ay önce tahliye oldu. Önceki gece evine giden Kartal, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırgan kayıplara karışırken polis saldırının 8 yıl önceki olayla bağlantısını araştırıyor.

Sarıyer'de 8 yıl önce meydana gelen olayda, bir dernek lokali işleten Engin Kartal arkadaşlarıyla birlikte, lokalinin müşterisi olan 4 kişiyi 3 bin TL kumar borcu nedeniyle sıkıştıran kıraathane işletmecisi Muharrem Kılıç'ı darp etti. Darp olayı üzerine Muharrem Kılıç, beraberindeki grupla Engin Kartal'a saldırdı. İki tarafın da silahlarını ateşlediği olayda Muharrem Kılıç, Engin Kartal, Ali Turhan ve Maaz Kılıç öldü. Engin Kartal'ın olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri olan kardeşi Erol Kartal tutuklandı.

HUSUMET ŞÜPHESİ
Yaklaşık 3 ay önce tahliye olan, inşaat işleri yapan 47 yaşındaki Erol Kartal, önceki gece Çeliktepe'de arabasını park ederek evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada Kartal'a yaklaşan bir kişi 5 el yüzüne, 5 el de vücuduna ateş ettikten sonra uzaklaştı. Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Polis her yerde saldırganı ararken olayla ilgili de soruşturma başlattı. İncelemede 8 yıl önceki husumete ulaşan polis, bu saldırının husumete dayalı olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

Yusuf DOĞAN / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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