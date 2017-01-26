Antalya'da 7 yıl önce balkondan düşerek yaşamını yitiren manken 22 yaşındaki Burcu Çağlayan'ın, bu olaydan kısa süre önce götürüldüğü bir evde tecavüze uğradığı iddia edildi. Tecavüz şüphelilerinden turizmci B. Ö. hakkında dava açıldı.



Antalya'da evli 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, 2010 yılı 24 Temmuz gecesi işadamı İ. T.'ün evinin balkonundan zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü.



İfadesi alınan İ. T. serbest bırakıldıktan sonra ortadan kayboldu.



Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıp hakkında yakalama kararı çıkartılan İ. T., 6 yıl sonra ifade vermek için geldiği adliyede tutuklandı.



Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili görülen davada dinlenen tanıklardan bazıları, maktulün bu olaydan kısa süre önce götürüldüğü evde tecavüze uğradığını ileri sürdü.



"AKŞAM BİRİLERİ TARAFINDAN ALINDIM"



Burcu Çağlayan ile aynı işyerinde çalışan ve duruşmada tanık sıfatıyla konuşan Y. T. şunları söyledi:



"Bir gün işe geldiğimde Burcu koltukta uyuyordu. Uyandırdım, beni görünce ağlamaya başladı. Tecavüze uğradığını söyledi. Burcu, 'Akşam birileri tarafından alındım. Beni İ. T.'e götüreceklerini söylediler. Sabah uyandığımda başka birinin kollarındaydım' dedi, ama bu kişinin ismiyle ilgili bilgi vermedi."



TURİZMCİYE CİNSEL SALDIRI DAVASI



Burcu Çağlayan'ın tecavüze uğradığına ilişkin tanık beyanları üzerine şüpheli B. Ö. hakkında, Antalya 2'nci Ceza Mahmemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen B. Ö. kendini şöyle savundu:



"İ. T. dışında Burcu'nun İbrahim adlı bir başka arkadaşı daha vardı. Bir akşam kendileriyle bir gece kulübünde karşılaştım. Burcu sarhoştu. Burcu'yu Pınar A. ve İbrahim adlı arkadaşıyla birlikte aracımla Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katına bıraktım. Ben içeri girmedim. Kapıdan döndüm. Bu ev kimin onu da bilmiyorum. Ben diğer davada yargılanan İ. T.'i de tanıyorum. Kendisinin bir kafeteryası vardı. Ben bu olaydan sonra İ. T.'e gidip 'Senin kız arkadaşınla ilişkiye girdim' diye bir beyanda da bulunmadım."



BURCU'NUN ÇALIŞTIĞI AJANSIN SAHİBİ: BURCU BANA ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİLERİNİ ANLATIRDI



Duruşmada, Burcu Çağlayan'ın çalıştığı ajansın sahibi E. K. da tanık olarak dinlendi. E. K. şunları anlattı:



"Benim mankenlik ajansım vardı. Burcu Çağlayan da benim yanımda çalışıyordu. Sanık B. Ö. de benim arkadaşımdır. Burcu bana erkek arkadaşı İ. T. ile ilişkilerini anlatırdı. Ama ben İ. T.'ü hiç görmedim. Burcu bana tecavüze uğradığına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak Pınar A. adlı arkadaşı bir akşam alkol alıp sarhoş olduklarını anlattı. Pınar A., sarhoş oldukları gece Burcu'yla kendisini B. Ö. ve İbrahim adlı arkadaşının bir eve götürdüğünü söylemişti. Sabah bu evde uyandıklarını, İbrahim adlı kişinin Burcu'ya tokat atmaya çalıştığını söylemişti."



Cumhuriyet savcısı ise sanığın hem hürriyeti tahditten, hem de cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz yargılanan B. Ö., esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti. Duruşma ertelendi.

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