26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Devlet Bahçeli MHP
GÜNDEM

Devlet Bahçeli MHP tabanına neden "evet" dediğini anlatacak

MHP'nin referandum stratejisi tamam gibi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, öncelik "evet" çağrısına değil, tabanın iknasına verilecek

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:36:44 Güncelleme: 15:01:14

Anayasa değişiklik sürecinde en kritik parti olan MHP'nin tabanını ne kadar ikna edeceği merak konusu oldu. Devreye girecek olan Devlet Bahçeli, ülkücü tabana Meclis'te neden evet dediğini anlatacak.

Anayasa değişiklik teklifi Meclis'ten MHP'nin desteği ile geçti. Şimdi MHP'nin hedefi, Genel Kurul'daki "evet"leri referanduma taşımak.

MHP'nin referandum stratejisi tamam gibi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, öncelik "evet" çağrısına değil, tabanın iknasına verilecek. Bunun için de "MHP'nin bu sürecin içinde neden yer aldığı" net bir şekilde anlatılacak.

BAHÇELİ'NİN KOZU 15 TEMMUZ

FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'yi abluka altına almak istediği anlatılacak. Bahçeli'nin en temel kozunu ise, 15 Temmuz oluşturacak.

MHP lideri, parti tabanına "15 Temmuz gecesi sokağa Erdoğan için mi çıktınız, memleket için mi?" diye soracak. Bu anayasa değişikliğinin de "Erdoğan için değil, millet için" yapıldığı mesajını verecek.

Bahçeli'nin kurmayları "Tabanın büyük bölümü değişikliğe karşı" iddialarını yalanlıyor. MHP liderinin sahalara inmesi ile partililerin Bahçeli'nin yanında yer alacağı görüşünde. Parti yöneticileri tavırlarının tabana doğru anlatılması durumunda, teklifin referandumda yüzde 60'ların üstünde destek göreceği iddiasında.

Ömer TOPSAKAL / ANKARA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    bahçeli biliyormu ki neden evet dediğini?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Meral Akşener, MHP'den ihracının iptali için AYM'ye başvurdu
GÜNDEM

Meral Akşener, AYM'ye başvurdu
AK Parti'nin 'Evet' kitapçığında Devlet Bahçeli sürprizi
GÜNDEM

AK Parti'nin 'Evet' kitapçığında Devlet Bahçeli ...
Kemal Kılıçdaroğlu: Sistemin kendisi sakat, 'CHP'li Başkan'a da karşı çıkarız
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Sistemin kendisi sakat, 'CHP'li ...
MHP İlkadım İlçe Başkanı görevden alındı
GÜNDEM

'Evet' demeyen MHP'li görevden alındı
Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar
GÜNDEM

AK Parti ile MHP ortak kampanya yapacak mı?

Türkiye'nin 7'inci, AK Parti'nin 3'üncü referandumu
GÜNDEM

Türkiye'nin 7'inci, AK Parti'nin 3'üncü referandumu
Darbeci Semih Terzi'nin eşi hakim karşısında
GÜNDEM

DARBECİ SEMİH TERZİ'NİN KARISI NOTERDEKİ O ANLARI ANLATTI
Havalimanı güvenliğine yakalandılar!
GÜNDEM

ÜSTÜ ARANIRKEN PANİKLEYİP TERLEMEYE BAŞLADI
THY iptal olan seferler (26-27 Ocak 2017)
GÜNDEM

THY İPTAL OLAN SEFERLER
Hava durumu 26.01.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ UYARDI: BU SAATLERE DİKKAT!
40 günlük bebeğini Eminönü'nde denize atan anne adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

'NEDEN YAPTINIZ?' SORUSUNA YANIT: OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (26 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 26 OCAK GÜNLÜĞÜ